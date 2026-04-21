株式会社ｍａｎｅｂｉは、企業の人事・総務担当者等を対象に「カスタマーハラスメントに関する実態調査」を実施し、２１日に発表した。「カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）」は顧客からの過剰なサービス要求や理不尽なクレーム・暴言などを意味し、従業員の就業環境やメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性のある問題として注目されている。「直近１年以内に、従業員からカスハラにあたる迷惑行為を受けたという報告はあ