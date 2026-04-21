ミスタードーナツは4月27日から、新感覚のエアリードーナツ「サクぽふん」全2種を、期間限定で発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】台湾ドーナツをヒントに開発されたサクぽふんは、新感覚の生地が特徴的なドーナツ。外は「サクサク」、中は「ぽふん」という2つの食感を、1つのドーナツで楽しむことができます。食感の秘訣はフライの仕方。口当たりが軽やかな生地に、ミスタードーナツオリジナルの液