外はサクサク、中はぽふん？ミスドに新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が登場

ミスタードーナツは4月27日から、新感覚のエアリードーナツ「サクぽふん」全2種を、期間限定で発売します。

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台湾ドーナツをヒントに開発されたサクぽふんは、新感覚の生地が特徴的なドーナツ。外は「サクサク」、中は「ぽふん」という2つの食感を、1つのドーナツで楽しむことができます。

食感の秘訣はフライの仕方。口当たりが軽やかな生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、表面がゴツゴツになり、特有のサクサク食感が生まれているとのことです。

味は“サクぽふん”な生地と相性がいい2種類を用意。ひと口食べれば「ミルクシュガー」からは優しい甘さが、「カスタードシュガー」からはカスタードの豊かな風味が広がります。いずれも飽きの来ない自然な味わいで、生地の食感がシンプルに堪能できる組み合わせです。

販売は一部ショップを除いたミスタードーナツ全店で、4月27日から5月下旬（順次販売終了予定）までとなっています。価格は2種類ともテイクアウトが248円（税込）、イートインが253円（税込）です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042104.html