WONDER PHOTO SHOP 表参道店 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は4月17日（金）、直営写真店「WONDER PHOTO SHOP」を、東京・原宿の商業施設「東急プラザ原宿ハラカド」に移転すると発表した。新店舗のオープンは7月中旬を予定している。 移転に伴い、現在の表参道店舗は2026年5月15日（木）をもって営業を終了する。 新店舗は「ハラカド」地下1階に位置し、同フロアの銭湯「小杉湯原宿」と連携