WONDER PHOTO SHOP 表参道店

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は4月17日（金）、直営写真店「WONDER PHOTO SHOP」を、東京・原宿の商業施設「東急プラザ原宿ハラカド」に移転すると発表した。新店舗のオープンは7月中旬を予定している。

移転に伴い、現在の表参道店舗は2026年5月15日（木）をもって営業を終了する。

新店舗は「ハラカド」地下1階に位置し、同フロアの銭湯「小杉湯原宿」と連携した展開を予定しているという。写真を通じたコミュニケーションの場として、各種プリントサービスの提供、instax“チェキ”シリーズやデジタルカメラ等の販売、写真に関する相談対応、参加型企画の実施などを強化するとしている。

現店舗（表参道）でのプリントサービス受付については、商品ごとに注文終了日が設定されている。WALL DECORやフォトグッズなどの一部サービスについては、すでに4月20日（月）をもって受付を終了している。

店舗名

WONDER PHOTO SHOP



オープン日

2026年7月中旬



営業時間

11時00分～19時00分



定休日

木曜日



所在地

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿ハラカドB1