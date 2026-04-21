富士フイルムの直営写真店「WONDER PHOTO SHOP」が原宿に移転
WONDER PHOTO SHOP 表参道店
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は4月17日（金）、直営写真店「WONDER PHOTO SHOP」を、東京・原宿の商業施設「東急プラザ原宿ハラカド」に移転すると発表した。新店舗のオープンは7月中旬を予定している。
移転に伴い、現在の表参道店舗は2026年5月15日（木）をもって営業を終了する。
新店舗は「ハラカド」地下1階に位置し、同フロアの銭湯「小杉湯原宿」と連携した展開を予定しているという。写真を通じたコミュニケーションの場として、各種プリントサービスの提供、instax“チェキ”シリーズやデジタルカメラ等の販売、写真に関する相談対応、参加型企画の実施などを強化するとしている。
現店舗（表参道）でのプリントサービス受付については、商品ごとに注文終了日が設定されている。WALL DECORやフォトグッズなどの一部サービスについては、すでに4月20日（月）をもって受付を終了している。
店舗名
WONDER PHOTO SHOP
オープン日
2026年7月中旬
営業時間
11時00分～19時00分
定休日
木曜日
所在地
東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿ハラカドB1