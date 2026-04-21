株式会社ナビタイムジャパンは4月20日（月）、Android用アプリ「NAVITIME」に新機能の提供を開始した。画像からルート検索ができるようになる。 なお、iOS向け「NAVITIME」および「NAVITIME for dバリューパス」でも今後対応を予定している。 撮影イベントや写真展の告知ポスターを撮影した写真、あるいはSNSで見かけた気になる撮影スポットのスクリーンショットなどから、目的地や日時を直接入力