株式会社ナビタイムジャパンは4月20日（月）、Android用アプリ「NAVITIME」に新機能の提供を開始した。画像からルート検索ができるようになる。

なお、iOS向け「NAVITIME」および「NAVITIME for dバリューパス」でも今後対応を予定している。

撮影イベントや写真展の告知ポスターを撮影した写真、あるいはSNSで見かけた気になる撮影スポットのスクリーンショットなどから、目的地や日時を直接入力することなくルートを導き出せる。

これまでのように施設名や住所をコピー＆ペーストしたり、手入力したりする手間が省ける。

生成AIが画像（ポスター、チラシ、SNSの写真やスクリーンショットなど）からイベントの開催場所や日時を自動抽出 読み取った情報をそのままルート検索画面に自動で反映 新幹線の紙チケットの読み取りにも対応 手入力の手間を省き、読み方の難しい地名や施設名などの入力ミスを防止 画像から抽出したテキストに表記ゆれがある場合でも、同社のデータベースから正確な地点候補を提示

今後は、AIの画像解析精度を向上させるとともに、新幹線以外の移動手段のチケットやアクティビティなどの予約完了画面など、解析可能な画像種別を拡大していくとしている。