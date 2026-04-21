【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が、国内ツアーチケットの受付情報を発表。アジア、ヨーロッパ、北米でのワールドツアー開催も決定した。 ■国内6ヵ所のチケット一般抽選受付は、4月24日12時スタート 世界最大級の音楽フェス『Coachella』に、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした藤井 風。出演したMOJAVEステージに集結したおよそ1万8,000人