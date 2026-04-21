藤井風の国内ツアーチケット情報発表！アジア、ヨーロッパ、北米でのワールドツアーも開催決定
藤井 風が、国内ツアーチケットの受付情報を発表。アジア、ヨーロッパ、北米でのワールドツアー開催も決定した。
■国内6ヵ所のチケット一般抽選受付は、4月24日12時スタート
世界最大級の音楽フェス『Coachella』に、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした藤井 風。出演したMOJAVEステージに集結したおよそ1万8,000人のオーディエンスを前に、圧巻のパフォーマンスで熱狂させ、強い存在感を示したステージとなった。
2025年9月には、全曲英詞の3rdアルバム『Prema』をリリース。このたび、それを記念したワールドツアー『Prema World Tour』の追加開催地およびアジア3ヵ所の日程・会場が発表された。
今回発表となった情報で、このツアーは2027年夏のヨーロッパ、北米まで続くことが明らかに。公演日などは後日発表となる。
さらに、『Pre: Prema Tour』および『Prema World Tour』の日本国内6ヵ所のチケット一般抽選受付がスタートする。受付期間は、4月24日12時から5月6日23時59分まで。
メイン写真・ライブ写真：PHOTO BY @aldenbonecutter
■ライブ情報
『Fujii Kaze Pre: Prema Tour 』
07/16（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
07/17（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
07/28（火）広島・広島グリーンアリーナ
07/29（水）広島・広島グリーンアリーナ
08/04（火）福井・サンドーム福井
08/05（水）福井・サンドーム福井
『Fujii Kaze Prema World Tour』
10/31（土）台湾・Kaohsiung National Stadium ※追加発表
11/14（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11/15（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
12/10（木）大阪・京セラドーム大阪
12/12（土）大阪・京セラドーム大阪
12/13（日）大阪・京セラドーム大阪
12/19（土）東京・東京ドーム
12/20（日）東京・東京ドーム
12/26（土）タイ・Supachalasai National Stadium ※追加発表
[2027年]
01/09（土）韓国・Gocheok Sky Dome ※追加発表
2027 Summer
Europe（Cologne / London / Paris）
North America（Chicago / Los Angeles / Mexico / New York / San Francisco / Toronto）
■【画像】藤井風ツアーキービジュアル、最新ビジュアル
■関連リンク
『Prema World Tour / Pre: Prema Tour』特設サイト
https://hehn.fujiikaze.com/pwt/
藤井 風 OFFICIAL SITE
https://fujiikaze.com/