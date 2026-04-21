串カツ専門店「串カツ田中」は、2026年4月27日(月)に「鳥取駅前店」をオープンする。1000店舗体制を目指し、全国展開を進めている串カツ田中が、今回、鳥取県に初出店を果たす。場所はJR鳥取駅北口からすぐ。街のメインストリートである「駅前通り」沿いだ。昭和初期の面影を残すレトロな街並みと、現代の賑わいが交差するロケーションが特徴で、同店は、地域活性化の一助となることを目指すとしている。なお、47都道府県制覇まで