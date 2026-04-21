1000店舗体制目指す「串カツ田中」が新エリアに進出　47都道府県制覇まで残り1県

串カツ専門店「串カツ田中」は、2026年4月27日(月)に「鳥取駅前店」をオープンする。

1000店舗体制を目指し、全国展開を進めている串カツ田中が、今回、鳥取県に初出店を果たす。場所はJR鳥取駅北口からすぐ。街のメインストリートである「駅前通り」沿いだ。昭和初期の面影を残すレトロな街並みと、現代の賑わいが交差するロケーションが特徴で、同店は、地域活性化の一助となることを目指すとしている。なお、47都道府県制覇までは、これで「和歌山県」を残すのみとなった。

「鳥取駅前店」では、4月27日(月)から5月3日(日)まで「オープン記念キャンペーン」を実施。「ザ・プレミアムモルツ香るエール」を税込319円で提供するという。

【串カツ田中のメニュー紹介・一部】

■田中のかすうどん

串カツ田中の名物。特製の出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品。

■さいぼし

馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品。

■肉吸い 豆腐入り

二日酔いのある芸人が「肉うどんうどん抜きで！」という注文をしたことで誕生した大阪名物

■葱まみれチー平焼き

大阪生まれのB級グルメ。たまごの中も外も葱まみれ。チーズとマヨネーズがマッチした一品。