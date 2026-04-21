AmazonとAnthropicが戦略的提携の拡大を発表しました。AnthropicはAmazonのAI処理チップを確保するべく、今後10年で1000億ドル(約15兆9000億円)以上を投資する計画です。また、AmazonもAnthropicに対して最大250億ドル(約4兆円)を投資します。Anthropic and Amazon expand collaboration for up to 5 gigawatts of new compute \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/anthropic-amazon-computeAmazon and Anthropic expand st