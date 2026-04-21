龍玄とし(ToshI / X JAPAN)主催による大型アニソンイベント＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞が7月4日、石川県立音楽堂コンサートホールにて初開催されることが発表となった。北陸から世界へ、アニメソングの祭典＜アニレジェ＞が龍玄としの活動拠点である金沢に誕生する。同フェスは、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして開催されるもの。龍玄とし(Toshl)がプロデューサー