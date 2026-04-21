龍玄とし(ToshI / X JAPAN)主催による大型アニソンイベント＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞が7月4日、石川県立音楽堂コンサートホールにて初開催されることが発表となった。北陸から世界へ、アニメソングの祭典＜アニレジェ＞が龍玄としの活動拠点である金沢に誕生する。

同フェスは、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして開催されるもの。龍玄とし(Toshl)がプロデューサーを務め、フルオーケストラとトップボーカリストによる特別な演出を通じて日本が世界に誇るアニメソング文化を国内外へ発信する。また、能登半島地震からの復興が続く今、音楽の力で希望の灯をともすとともに、文化支援と地域活性を両立する持続的なプロジェクトとしての発展も目指しているとのことだ。

オーケストラ・アンサンブル金沢

出演は、龍玄とし(Toshl)の呼びかけに賛同した、大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03(BACK-ON)、ゴールデンボンバーなどのアニソンおよびJ-POPアーティスト。フルオーケストラ演奏をはじめとする多彩な編成により、世代を超えて愛されるアニメソングの名曲が、国内最高峰の音響を誇るシューボックス型ホールより届けられる。

さらに、金沢の中心地を舞台に、街をあげてのコスプレパレードが同時開催されることも明らかとなった。音楽とコスプレカルチャーが融合する、前例のない祝祭空間が創出されるとのことだ。コスプレパレードは、「アニソンには、心を震わせ、明日へ進む力がある」と語るプロデューサー龍玄とし(Toshl)の特別演出を予定。内容の詳細は現時点では非公開だが、参加者の心をひとつにする象徴的な演出が実施されるとのこと。音楽とコスプレカルチャーの垣根を超えた、これまでにない一体感と高揚感を生み出す新たなエンターテインメント体験が届けられる。

なお、本イベントで販売されるチャリティーTシャツの売上は、能登半島地震の復興支援に充てられる。以下に、プロデューサー龍玄とし(Toshl)のコメントをお届けしたい。

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「2026年夏、金沢がアニソンと感動で熱く彩られます。アニメソングには、心を震わせ、明日へ進む力があります。そんな“魂の歌”を、最高の音と特別な空間、そして全国の美食とともに体感できる、唯一無二のフェスが誕生します。

私は現在、金沢市内にスタジオやアトリエなど創作の拠点を構え、金沢市民としてこの街とともに歩んでいます。だからこそ、日本の伝統文化を今に受け継ぐこの美しい街・金沢から、アニメ・音楽・食を通じて、世界中の皆様と熱いパッションを分かち合いたいと願っています。

このフェスは、能登半島地震の被災地を応援するチャリティーとしての意味も込められています。

皆さんの笑顔と声援が、未来への光になります。

最高で最幸のフェスを一緒に創り上げてください！」

──龍玄とし(Toshl)

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大黒摩季

松本梨香

森口博子

KENJI03 (BACK-ON)

ゴールデンボンバー

■アニソンイベント＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞

2026年7月4日(土) 石川県立音楽堂 コンサートホール(1,560席)

open14:30 / start15:30 / 18:30終演予定

◯屋外コスプレイベント：10:00〜17:30

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1

JR金沢駅 兼六園口 徒歩約1分

プロデューサー：龍玄とし(Toshl)

▼出演

大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03(BACK-ON)、ゴールデンボンバー

※出演者は予告なく変更、キャンセルとなる場合がございます

▼チケット

・プラチナプレミアム席：32,000円

※最優先入場 / プレミアムパス / 龍玄としメッセージカード(予定)

・SS席：21,000円

・S席：16,000円

・A席：11,000円

・B席：8,000円

【龍玄としファンクラブ先行販売(プラチナプレミアム席)】

販売開始：4月25日(土)〜

【一般販売開始(ファミリーマートチケット独占販売)】

販売開始：5月2日(土)〜 主催：ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会

後援：公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

協力：金沢駅前にぎわい協議会、株式会社ガーデンホテル金沢

特別協力：株式会社北國新聞社

公式サイト：https://www.anilege.jp

公式Instagram / X：@anilege_jp

問合せ事務局：info@anilege.jp ▼公演の特徴

・世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、フルオーケストラ編成をはじめ、多彩な編成で披露

・アーティスト同士によるスペシャルコラボレーション(デュエット・カバー)を実現

・金沢名物グルメや地酒、アニソンコラボメニューが楽しめる「フェス飯」エリアを展開(キッチンカー約10台)

・金沢の中心地で、街をあげてのコスプレパレードを同時開催(龍玄としも参加予定)

・海外からの来場も視野に入れた国際的なフェスティバルとして展開

・チャリティーTシャツの売上の一部を能登半島地震復興支援に寄付 ©金沢市 / 鼓門 ©金沢市 / もてなしドーム ●エンターテインメントを文化都市・金沢から発信●

金沢市は、藩政時代から受け継がれる伝統文化と、現代のクリエイティブ産業が共存する「文化都市」として、国内外から高い評価を得ています。金沢21世紀美術館をはじめとする文化施設や、ユネスコ創造都市ネットワーク(クラフト＆フォークアート分野)への登録など、その取り組みは世界的にも知られているところ。さらに、世界各国での公演実績を持つオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)が本拠地とする石川県立音楽堂の存在は、この街が音楽・芸術に対して積極的に投資し、育んできた証といえる。近年では、アニメやコスプレといったポップカルチャーとの融合にも注力しており、金沢駅の鼓門・もてなしドームは世界的にも有名な撮影スポットとして、国内外のコスプレイヤーやアニメファンが集う“聖地”となっている。本公演は、こうした金沢の文化的土壌の上に成立するものであり、伝統と革新が共存するこの街だからこそ実現できる「アニメソング × オーケストラ × コスプレ × 食」の融合フェスティバル。 コスプレパレード(ONIGIRI Plus) ●金沢でコスプレパレードを同時開催 ── 街をあげての祝祭空間へ●

本公演と連動し、金沢の中心地を舞台にコスプレパレードを同時開催。世界的にも注目されるこの空間を舞台に、特別なコスプレイベントが展開される。当日は、金沢の中心地がコスプレイヤーで彩られ、パレードや撮影会、ファッションショーを実施。さらに、コスプレのままフードエリアやライブにも参加できるなど、街全体が一体となる回遊型の体験が提供される。音楽とコスプレカルチャー、そして都市空間が融合することで生まれる、これまでにないスケールの祝祭空間となる。

●コスプレイベント制作は専門企業が担当●

本イベントのコスプレパレードおよび関連企画の制作・運営は、国内外でのコスプレイベント実施およびコスプレイヤー派遣に豊富な実績を持つ、ONIGIRI Plusが担当。同社は、登録コスプレイヤー約1,500名のネットワークを有し、有名コスプレイヤーの招致をはじめ、更衣室や荷物預かりの設置など、安心して参加できる運営体制を構築。初心者からベテランまで、すべての参加者が快適に楽しめる環境が整備される。