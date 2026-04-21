回転寿司チェーン『はま寿司』が「初夏の特選ねた祭り」を開催する。2026年4月21日からスタートする本フェアは、「大切り直火焼きびんちょう」などの税込110円メニューのほか、あわびやかにといった贅沢な一貫、サイドメニューが新登場する。100円メニューはお得でおいしい！サイド・デザートも新登場2026年4月21日からはじまる「初夏の特選ねた祭り」では、2つの税込110円メニューのほか、至福の一貫シリーズやサイドメニューな