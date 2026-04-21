はま寿司「初夏の特選ねた祭り」開催　税込110円でびんちょうと漬けいか、タラバガニのふんどしも登場

回転寿司チェーン『はま寿司』が「初夏の特選ねた祭り」を開催する。2026年4月21日からスタートする本フェアは、「大切り直火焼きびんちょう」などの税込110円メニューのほか、あわびやかにといった贅沢な一貫、サイドメニューが新登場する。

100円メニューはお得でおいしい！ サイド・デザートも新登場

2026年4月21日からはじまる「初夏の特選ねた祭り」では、2つの税込110円メニューのほか、至福の一貫シリーズやサイドメニューなど全9品が登場。

はま寿司 「初夏の特選ねた祭り」 100円メニューも

税込110円で食べられるのは、「爽やかな大葉とニンニクの風味が食欲をかき立てる『大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）』と、特製だれに漬けたイカの甘みと大葉の風味がマッチする『青森県産 漬けいか耳つつみ』」（同社）。

大ぶりなびんちょうや、たっぷりの漬けいかはお得感満載だ。

ほかにも、「あわび」や、「和牛そぼろいなり」、希少部位の「タラバガニのふんどし」が発売。初夏だけの少し贅沢なねたが揃う。

至福の一貫シリーズからは、贅沢にカニが一本のった「生本ずわいがに」と食べ比べができる「かに三昧」、サイドメニューは、「やみつきになる味わい」（同社）の「カリカリポテト（焦がしにんにく醤油味）」と「ティラミスケーキ（北海道産マスカルポーネ使用）」が登場する。

満足感のあるメニューが勢揃いだ。

GWは『はま寿司』でお得に、贅沢に楽しみたい！

はま寿司の初夏の特選ねた祭り メニュー一覧

■大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味） 税込110円

大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味） 税込110円

■青森県産 漬けいか耳つつみ 税込110円

青森県産 漬けいか耳つつみ 税込110円

■あわび 税込176円

あわび 税込176円

■和牛そぼろいなり 税込176円

和牛そぼろいなり 税込176円

■タラバガニのふんどし 税込231円

タラバガニのふんどし 税込231円

■生本ずわいがに 税込319円

生本ずわいがに 税込319円

■かに三昧（ずわいがにつつみ・タラバガニのふんどし・生本ずわいがに）税込792円

かに三昧（ずわいがにつつみ・タラバガニのふんどし・生本ずわいがに）税込792円

■カリカリポテト（焦がしにんにく醤油味）税込297円

カリカリポテト（焦がしにんにく醤油味）税込297円

■ティラミスケーキ（北海道マスカルポーネ使用）税込297円

ティラミスケーキ（北海道マスカルポーネ使用）税込297円

販売期間：2026年4月21日〜全商品数量限定、なくなり次第終了

販売店舗：全国664店舗

※店内飲食、持ち帰り共に税込価格統一

※一部店舗では価格が異なる

■キャンペーン

公式Xにて、抽選で80名に食事優待券3000円分が当たるキャンペーンを実施中。

実施期間：2026年4月20日10時半〜22日23時59分

応募方法：

➀はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォロー

➁「＃はま寿司初夏の特選ねた祭り」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

＃はま寿司初夏の特選ねた祭り

【画像】大ぶりのびんちょうに、たっぷりの漬けイカが税込110円！ フェアメニュー一覧（11枚）