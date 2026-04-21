ガンダム大地に立つ！『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画の製作が始動した。Netflixが配信を手がける新作映画として、2026年4月からオーストラリア・クイーンズランド州で撮影がスタートしている。Netflixからは正式に出演者情報が発表された。 1979年放送開始の『機動戦士ガンダム』から47年、ついに“ガンダム実写映画”が本格的に動き出した。 「ガンダム」シリーズは、モビルスーツと