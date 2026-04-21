サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが共演した1999年公開のファンタジー・ロマンス映画『プラクティカル・マジック』の続編、『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』が、2026年9月18日（金）に日本公開されることが決定した。あわせて予告映像も全世界一斉解禁となった。 前作『プラクティカル・マジック』は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”と