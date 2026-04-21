4月21日の朝、羽田空港の管制システムに不具合が発生し、徳島阿波おどり空港を発着する空の便にも遅れが出ています。日本航空などによりますと、21日の朝、羽田空港の航空管制システムに不具合が生じ、一時、全便で発着が出来なくなりました。現在、トラブルは解消しましたが、徳島阿波おどり空港を発着する便にも影響が出ています。日本航空の午前8時55分徳島発の第2便は約2時間遅れ、全日空の午前9時、東京発の第1便が約1時間半