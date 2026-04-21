サンワサプライ株式会社は、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」「IN-FP2BK（Mサイズ）」の2サイズを5月上旬に発売予定だ。ケースの内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用している。モバイルバッテリーがバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできる。自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめだ。■内側も外側も燃