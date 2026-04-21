モバイルバッテリーの持ち運びや保管に最適！難燃性に優れたポーチ
サンワサプライ株式会社は、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」「IN-FP2BK（Mサイズ）」の2サイズを5月上旬に発売予定だ。ケースの内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用している。モバイルバッテリーがバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできる。自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめだ。
■内側も外側も燃えにくい設計
シリコンコーティンググラスファイバー、アルミコーティンググラスファイバー、難燃ファスナーを採用しており、ケース全体が難燃性の高い構造になっている。発火時の火の拡大を抑え、周囲への延焼リスクを低減する。
※本製品は難燃素材を使用しているが、不燃製品ではない。
※本製品はモバイルバッテリーの発火や爆発そのものを防ぐものではない。
■バッテリーのサイズから選べる、2サイズ
2サイズ用意しているので、手持ちのバッテリーに合わせて選択できる。
IN-FP1BKはH190×D10×W135mm。5,000〜10,000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適なサイズだ。
IN-FP2BKはH270×D10×W150mm。10,000〜20,000mAhのモバイルバッテリーまたは小型の2個収納に最適なサイズだ。
■スリム設計だからカバンに入れやすい
バッグの中でもかさばらないコンパクト設計で、外出先でもすっきり収納できる。
■雨や水滴から中身を守る
生地の表面で水を弾くため、急な雨や水滴が付いてもケース内部に浸透しにくくなる。
※完全防水ではない。
■名入れ可能
範囲内に、社名や学校名などが印字できる。記念品などにも最適だ。
■バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」
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シリコンコーティンググラスファイバー、アルミコーティンググラスファイバー、難燃ファスナーを採用しており、ケース全体が難燃性の高い構造になっている。発火時の火の拡大を抑え、周囲への延焼リスクを低減する。
※本製品は難燃素材を使用しているが、不燃製品ではない。
※本製品はモバイルバッテリーの発火や爆発そのものを防ぐものではない。
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2サイズ用意しているので、手持ちのバッテリーに合わせて選択できる。
IN-FP1BKはH190×D10×W135mm。5,000〜10,000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適なサイズだ。
IN-FP2BKはH270×D10×W150mm。10,000〜20,000mAhのモバイルバッテリーまたは小型の2個収納に最適なサイズだ。
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■雨や水滴から中身を守る
生地の表面で水を弾くため、急な雨や水滴が付いてもケース内部に浸透しにくくなる。
※完全防水ではない。
■名入れ可能
範囲内に、社名や学校名などが印字できる。記念品などにも最適だ。
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