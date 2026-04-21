東富士演習場での米軍の国道越え射撃訓練をめぐり地元関係者らは、20日、今年度内に2回まで訓練実施を了承しました。東富士演習場での射練は、米軍が国道469号を越えて演習弾を発射するもので、国は同様の訓練を今後、複数回実施する考えを示しています。しかし、地元側が去年10月に訓練が行われた際、「今回限り」として了承していたことから反発。4月11日、小泉防衛大臣が地元に理解を求めていました。そして、20日、地元関係者