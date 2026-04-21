日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、きょう21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24）に出演する。【写真】実はつながりが…！菊池風磨と”お久しぶり”な&TEAM・FUMA2022年、BTSの生みの親であるバン･シヒョクがスペシャルアドバイザーとして参加したオーディション番組『&AUDITION -The Howling-』から誕生した&TEAM。デビュー直後に発表したDebut