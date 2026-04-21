2026年の洗濯機市場のトレンドとして注目を集めている、“コンパクトドラム”。奥行や横幅がスリムな本体サイズでより高い設置性から購入を検討しているご家庭も多いと思いますが、このほど日立グローバルライフソリューションズ（以下、日立）のドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」からもシリーズ初となるコンパクトドラムが登場しました。4月17日に行われた記者説明会で、気になる新モデルをチェックしてきました！