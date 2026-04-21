中日は21日、球団創設90周年記念企画「あなたが選ぶベストナイン投票」で選ばれたレジェンドOBらを歌詞にした「燃えよドラゴンズ！ 90th Anniversary天青の竜たちよ」を制作したと発表した。作詞・作曲は、歴代の「燃えよドラゴンズ！」シリーズを手掛けた山本正之さんが担当。歌唱は、ザ・クロマニヨンズ のボーカルである甲本ヒロトさんが務め、先日レコーディングを実施した。4月29日発売予定の「燃えよドラゴンズ！2026R