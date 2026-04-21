5人乗りのトヨタ「新型ヴォクシー」発売へ！トヨタの人気ミニバン「ヴォクシー」に改良モデルが登場し、2026年4月10日に発表されました。発売は5月6日からを予定しています。今回の改良でまず目を引くのは、その洗練されたスタイルです。フロント周りのデザインが見直され、ボディとの一体感がより高まりました。【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシー」です！（29枚）フロントグリル本体はもちろんのこと、新色「