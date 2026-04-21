5人乗りのトヨタ「新型ヴォクシー」発売へ！

トヨタの人気ミニバン「ヴォクシー」に改良モデルが登場し、2026年4月10日に発表されました。発売は5月6日からを予定しています。

今回の改良でまず目を引くのは、その洗練されたスタイルです。フロント周りのデザインが見直され、ボディとの一体感がより高まりました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシー」です！（29枚）

フロントグリル本体はもちろんのこと、新色「ニュートラルブラック」を選んだ際にはその周囲を縁取るガーニッシュまでがブラックで統一され、ヴォクシーらしい精悍でスポーティな印象がさらに際立っています。

車内も、より上質で心地よい空間へと進化しています。全グレードでスイッチ周りなどが艶やかなピアノブラック塗装になったほか、上位グレードの「S-Z」ではスエード調の表皮やステッチ加工が施され、クラスを超えた質感を楽しめます。

また、メーターの液晶画面が大型化（S-Zは12.3インチ、S-Gは7インチ）されたことで、運転中の情報の見やすさも格段に向上しました。

走りや快適性へのこだわりも抜かりありません。ショックアブソーバーの調整によって乗り心地がスムーズになっただけでなく、防音材を効果的に配置したことで車内の静かさも向上しています。なお、環境への配慮からパワートレインはハイブリッド車へ一本化されました（ウェルキャブを除く）。

そのほか、ドライブレコーダーの設定や、雪道で心強い「SNOW EXTRAモード」の追加、便利なパワースライドドアの標準装備化など、ご家族でのドライブをより安心・快適にサポートする機能がぐっと充実しています。

価格は375万1000円から438万200円（税込）となっています。

新しくなるヴォクシーですが、2026年5月には、2列シート5人乗り仕様のコンプリートカー「ヴォクシー MULTI UTILITY（マルチユーティリティ／MU）」がモデリスタブランドにて発売される予定です。

ハイブリッド車の「S-G」グレード（2WD）をベースにしたヴォクシーMUは、使うシーンに合わせて「カーゴモード」と「ベッドモード」という2つのスタイルを使い分けられるのが魅力です。

まず、日常や趣味の荷物を効率よく運べる「カーゴモード」では、標準装備のラゲッジボードが活躍します。荷室を上下2段に仕切ることで、下段には重いキャンプギアや濡れたもの、上段にはすぐに取り出したい小物といったように、空間を無駄なく活用できます。

ボードは60kgの重さに耐えられるほど頑丈なため、大量の荷物も安心して積み込むことが可能です。

一方、旅先での休憩や宿泊に最適なのが「ベッドモード」です。リアシートを前に倒し、メーカーオプションのフロントベッドボードを組み合わせることで、車内は大人2人が足を伸ばしてゆったりと寝られるフルフラットな空間に早変わりします。

専用のLEDルームランプや小物置きに便利なトリムトレイ、さらには1500Wのアクセサリーコンセントなど、車中泊を快適にサポートする装備も充実しています。

汚れに強い専用シートカバーも備わっており、「荷物を積み込む道具箱」としても「心地よい寝室」としても、思いのままに使いこなせる一台に仕上がっています。