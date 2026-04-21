不動テトラ [東証Ｐ] が4月21日午前(11:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の50億円→60億円(前の期は33.6億円)に20.0％上方修正し、増益率が48.5％増→78.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の27.9億円→37.9億円(前年同期は27.6億円)に35.8％増額し、増益率が1.0％増→37.2％増に拡大