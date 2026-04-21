不動テトラ <1813> [東証Ｐ] が4月21日午前(11:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の50億円→60億円(前の期は33.6億円)に20.0％上方修正し、増益率が48.5％増→78.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の27.9億円→37.9億円(前年同期は27.6億円)に35.8％増額し、増益率が1.0％増→37.2％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の90円→115円(前の期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきまして、土木事業および地盤改良事業において工事が順調に進捗し、前回予想を15億円上回り815億円となる見込みです。利益面では、地盤改良事業において追加変更工事の獲得等による利益率改善に伴い、売上総利益が増加する見込みです。これにより、営業利益は、前回予想を9億円上回り58億円、経常利益は10億円上回り60億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は8億50百万円上回る43億円となる見込みです。



当社は、中長期的な企業価値向上に向けた基本方針として、「資本効率の向上」、「成長投資と株主還元の両立」、「企業価値を最大化する資金配分」の3つのバランスを重視しております。配当につきましては、利益還元目標として配当性向を40％程度とすることとしております。この方針に基づき、本日公表の業績予想の修正を踏まえ、期末配当予想を前回予想の90円から25円引き上げ、1株当たり115円に修正いたします。