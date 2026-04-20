原油高騰の影響などで物価高が続く今、道の駅ではお得すぎるイベントを開催。おなじみの野菜詰め放題だけでなく、新たな試みにお客さんも大興奮です。「イット！」が訪れたのは千葉・柏市にある「道の駅 しょうなん」。長〜い列が伸び、あまりの人気ぶりに入場規制が敷かれていました。行列の先で行われていたのは野菜の詰め放題。北海道産タマネギと鹿児島産ジャガイモの詰め放題に初めて参加した家族は…。母親：ちっちゃいお芋