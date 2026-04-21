中高年を対象としたマッチングアプリや婚活サイト、結婚相談所が増えています。ネガティブなエピソードが多く聞こえてきますが、最近、実際に交際を始めたという人も多いとか。そんな方々に、なれそめ、お相手とのエピソード、どんなことに気を使っているかを伺いました。いくつになっても恋ができる!あなたも、心の扉を開いてみませんか。【写真】中高年はどいやって出会っている？気になる調査結果身元保証100％の安心感美