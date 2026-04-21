伊勢神宮内宮で行われた「木造始祭」で、墨打ちのしぐさをする「小工」＝21日午前、三重県伊勢市伊勢神宮（三重県伊勢市）の社殿を建て替える2033年の「式年遷宮」に向け、作業の安全を祈る祭事「木造始祭」が21日、神宮の内宮で実施された。午後には外宮でも祭事を実施。遷宮に向けた造営作業が本格化する。午前7時ごろ、祭事が始まり、白い斎服に身を包んだ神職らが本殿に拝礼。「五丈殿」に移動し、造営の無事を祈る祝詞を