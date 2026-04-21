『エイリアン』（1979）や『オデッセイ』（2015）、『ブラックホーク・ダウン』（2001）など、映画界で数々の金字塔を打ち立ててきた巨匠リドリー・スコット監督の最新作『The Dog Stars』が、邦題『ラスト・サバイバー』として2026年8月28日に日米同時公開となることが決定した。特報映像とポスターが届いている。 主演を務めるのは、いまハリウッドで注目度を急上昇させているジェイコブ・エロルディ