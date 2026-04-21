米アンソロピックのロゴ＝3月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手アマゾン・コムは20日、対話型人工知能（AI）を手がける米新興企業アンソロピックに50億ドル（約8千億円）を追加出資すると発表した。将来的にはさらに最大200億ドルの追加投資を実施する可能性があるという。アンソロピックは生成AI「クロード」を開発しており、今後10年間で1千億ドル超をアマゾンのクラウドサービスやAI向け半導体の利用に充てる