アップル最高経営責任者（CEO）のティム・クック氏が、9月にCEO職を退く。20日（現地時間）、AFP通信などによると、アップルはこの日、声明を通じ、2011年から15年間にわたりアップルを率いてきたクックCEOが9月に退任し、取締役会議長に就任すると明らかにした。次期CEOには、ハードウェアエンジニアリング部門上級副社長であるジョン・ターナス氏が指名された。クックCEOは「アップルのCEOとして、このように特別な会社を率いる