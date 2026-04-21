●大規模黄砂飛来。きょう21日(火)をピークに、あす22日(水)まで漂い続ける見通し●マスクの着用、屋外での激しい運動を避けるなど入念な黄砂対策を●次に天気が大きく崩れるのは、あす22日(水)の夜からあさって23日(木)にかけて＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜はところどころ弱い雨雲が掛かりましたが、この時間はよく晴れているところが多くなっています。 きょう21日(火)は大陸方面から高気圧が張り出す見込みです。