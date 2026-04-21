〈「3ボールから打ちにいっていいバッターはお前じゃない」西武ライオンズ・辻監督が源田壮亮に徹底的に伝えたメッセージの“真意”に迫る〉から続くミスをユーモアで包んで場を回す原辰徳、徹底的な聞き役に回り「好きに打て」と背中を押す栗山英樹。スタイルは違えど、名将たちは皆「選手が自分で考え、動く」ための言葉と沈黙を使い分けている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）そう指摘するのは、野球評論家・著作家の