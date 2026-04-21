まだ春なのに、日中外に出ると太陽からの圧を感じる…、そんなときこそ日傘の出番！日差しが気になる時に広げてこそ、日々持ち歩いている意味があるというもの。以前は女性が使うイメージが先行していましたが、酷暑の影響で男性向けを謳う製品も続々と発売。近年は、性別問わず使用できる環境が整いつつあります。晴雨兼用で活用できる1本も多く、日差し対策に加え、夏によくある突然の豪雨にも対応と、カバンに1本忍ばせておく