¶¯Îõ¤ÊÄ¾¼ÍÆü¸÷¤«¤éÃË¤ÎÆ¬ÄºÉô¤ò¼é¤ë¡£ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¼×Ç®À¡õ¤¿¤¿¤à¤È¾®¤µ¤¤ÃË¤ÎÆü»±
¤Þ¤À½Õ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüÃæ³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÂÀÍÛ¤«¤é¤Î°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½Æü»±¤Î½ÐÈÖ¡ª¡¡Æüº¹¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¹¤²¤Æ¤³¤½¡¢Æü¡¹»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°ÊÁ°¤Ï½÷À¤¬»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÃËÀ¸þ¤±¤òëð¤¦À½ÉÊ¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¯Çä¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÀÊÌÌä¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À²±«·óÍÑ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë1ËÜ¤âÂ¿¤¯¡¢Æüº¹¤·ÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢²Æ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÆÍÁ³¤Î¹ë±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤È¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë1ËÜÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç°Â¿´ÅÙ¤âÃÊ°ã¤¤¡ª¡¡²¿¤è¤êÆüº¹¤·¤Ë¤è¤ëÈ©¤äÆ¬Éô¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤®¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë²Æ¾ì¤Î³°½Ð¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤é¡Ö¤É¤Î1ËÜ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÃËÀÍÑÆü»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc. IZA¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖCOOL¡õCOMPACT¡×¡Ê5280±ß¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å¡ÈºÇ¤âÎÃ¤·¤¤¡É¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¡ÖWpc. IZA¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¸þ¤±Æü»±¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£°Ê¹ß¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Ìó225ËüËÜ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡£È©¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Æ¾ì¤Î»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÆ¬Èé¤äÈ±¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤ò¤â¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥á¥ó¥º¤ÎÆü»±»ÈÍÑ¤Î°ìÈÌ²½¤ò¸£°ú¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü»±¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤±¤É»È¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀøºßÅª¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤Ë²¡¤µ¤¨¤¿¤³¤È¤â»Ù»ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÎÆü»±¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·ºî¡ÖCOOL¡õCOMPACT¡×¤Ï¡¢Wpc.»Ë¾åºÇ¹âÅùµé¤Î¼×Ç®Î¨ S65+¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿1ËÜ¡£¥æ¡¼¥¶¤«¤é¤Î¡ÈÎÃ¤·¤¤Æü»±¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¼×Ç®ÀÇ½¤Î¹â¤¤Æü»±¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¥«¥¿¥Á¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¤Ï¡¢JISµ¬³Ê¡ÊJIS L 1951¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼×Ç®À»î¸³¤ÇºÇ¹âÅùµé S65+¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¹©ÂÀÍÛ¾ÈÌÀÅô¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î¼Â¸³¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞÀ©¤ò¾ÚÌÀ¡£¼×Ç®Î¨65¡ó°Ê¾å¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ì¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÇ®¤òÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¼×Ç®ÁÇºà¤ò´Þ¤à¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼×ÃÇ¡£¸÷¤ÎÈ¿¼Í¸¶Íý¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£COOL¡õCOMPACT¤ÎÆü»±¤Î¥¢¥ê¡¦¥Ê¥·¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¬ÄºÉô¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙº¹¤ÏºÇÂçÌó22.2ÅÙ¡Ê¢¨2¡Ë¤âº¹¤¬½Ð¤ë·ë²Ì¤Ë¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ÇÆ¬Èé¤¬60ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¬Èé¤äÈ±Åª¤Ë¤âÂçÌäÂê¡£ÂçÉý¤ËÇ®¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
Æü»±µ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼×Ç®ÅùµéS65¡Ü¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¼×¸÷Î¨¤Ï100¡ó¡£¤µ¤é¤ËUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡ó¤È´°Á´¼×¸÷¡£¤µ¤é¤ËUPF¡Ê»ç³°ÀþÊÝ¸î»Ø¿ô¡Ë¤ÏºÇ¹âÃÍ¤Î50¡Ü¡£¤³¤Î1ËÜ¤ò¥µ¥Ã¤ÈÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¡¢Æü¾Æ¤±¡¦»ç³°ÀþÂÐºö¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æü»±¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±«»±¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£Æü»±¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê±«¤Ë¼å¤¯¡¢¹ë±«¤Ç»È¤¦¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤â¥¯¥ê¥¢¡£ÂÑ¿å°µ10,000mmH2O°Ê¾å¤È¡¢Âç±«¤Ç¤â¿å¤Î¿»Æþ¤òÍ¾Íµ¤ÇËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÆü»±¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¡¢»±¤Ë¤¸¤ê¤¸¤ê¿å¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¾õÂÖ¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¹âÅùµé5µé¤ÎÙû¿åÀ¤ò»ý¤Á¡¢¿åÅ©¤¬Å¾¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»È¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¥µ¥Ã¤È¿¶¤ì¤Ð¿å¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ëºÝ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¼«ÂÎ¤Ï5ÃÊ³¬¤ËÀÞ¤ê¾ö¤á¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¾ï»þ¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â¡ý¡£¼ýÇ¼»þ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µÌó18¡ßÉý7.5¡ß±ü¹Ô¤5cm¡£Âç¤¤á¤Î¿Æ¹üÌó53cm¡¢Ä¾·ÂÌó96cm¤È¡¢ÃËÀ¤âÍ¾Íµ¤Ç»È¤¨¤ëÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢³«ÊÄ¤âÁÇÁá¤¯¥é¥¯¥é¥¯¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥°¥ì¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î3¿§Å¸³«¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÂ¦¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¾È¤êÊÖ¤·ÂÐºö¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÆüº¹¤·¤È±«ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¿·ºî¡ÖCOOL ¡õ COMPACT¡×¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¢¨1 µºÜ¤Î¿ôÃÍ¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¿§¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊËÜÂÎ¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿»É½«¡¦Ë¥À½¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬¤â¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¢¨2 Æ¬ÄºÉô¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¡¡´Ä¶:¼¼²¹25¡î¡ß60%RH¡¡¾È¼Í¶¯ÅÙ:Ìó800W/Ö(JIS L 1951¼×Ç®»î¸³Æ±ÍÍ¶¯ÅÙ)¡¡¾È¼Í»þ´Ö:20Ê¬¡¡¾È¼Íµ÷Î¥:Ìó1.5m¡¡»î¸³»îÎÁ:¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%À¸ÃÏ(¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¿§)/Î¢ÌÌ¹õ¿§PU¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¡Èï¸³¼Ô:20Âå½÷À¡¢¿ÈÄ¹150cm¡¢ÂÎ½Å50kg¡¡À½ÉÊ¤Î¼ïÎà¡¦´Ä¶¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼×Ç®¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
>> Wpc. IZA
¡ãÊ¸¡¿GoodsPress Web¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥°¥ì¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£¹â¤¤¼×Ç®¡õ¼×¸÷¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼«Æ°³«ÊÄ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÆü»±
¢¡ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯Æü»±¤À¤«¤é¤³¤½µ¡Ç½¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯·Ú¤µ¤ä¥¹¥ê¥à¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡ª
¢¡Î¾¼ê¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆü±¢¤òÆÈÀê¡£ÄíÀè¤Ç¤â¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Ó¡¼¥Áµ¤Ê¬¡É¤ÊÆü»±¥¹¥¿¥ó¥É