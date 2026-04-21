昨年８月にレアル・マドリーを退団し、現在はスペイン２部レガネスのBチームに所属する中井卓大が現地４月19日、公式SNSを更新。実戦復帰を報告した。「12月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました！！ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます。シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」22歳のMFは、19日に開催されたスペイン５部リ