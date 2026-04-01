【モデルプレス＝2026/04/21】深町秋生氏による人気警察小説シリーズ「組織犯罪対策課 八神瑛子」（幻冬舎文庫）が、「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」（全5話）として7月24日よりHuluオリジナルで独占配信決定。女優の黒木メイサが11年ぶりに連続ドラマ単独主演を務める。【写真】黒木メイサ「圧倒的存在感」ほぼ変装なしショット◆小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ、ドラマ化決定2014年公開の映画『渇き。』の原