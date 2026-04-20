バレーボールの大同生命SVリーグは20日、佐賀市のSAGAアリーナで2戦先勝方式の女子プレーオフ準決勝第3戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光が同3位のPFUに3―2で競り勝ち、2勝1敗で決勝に進んだ。25日からの決勝（横浜BUNTAI）では、RS4位で昨季覇者の大阪Mと対戦する。