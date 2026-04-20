新日本プロレス２０日の後楽園大会で「毘沙門」のＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）、後藤洋央紀（４６）組が、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のグレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ（３３）組に勝利し、ＩＷＧＰタッグ王者「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組への挑戦権を獲得した。毘沙門はこの日のメインイベントでＵＥの２人と激突。勝者チームは４月２５