2024年に配信され、世界中で大ヒットしたドラマ『SHOGUN 将軍』。シーズン2の撮影が2026年1月より開始されていることが明らかになり、注目を集めている。

【写真あり】「めちゃ凛々しい」『SHOGUN2』の映像に登場した目黒蓮

真田広之が主演『SHOGUN 将軍』

『SHOGUN 将軍』は真田広之が主演を務め、ハリウッドで製作された戦国スペクタクル・ドラマシリーズだ。他にも浅野忠信や二階堂ふみ、『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』に出演のアンナ・サワイなどが共演者に名を連ねている。

同ドラマは「日本の時代劇」という特殊なジャンルながら、世界中で大ヒット。

2024年のエミー賞では作品賞や主演男優賞、主演女優賞など史上最多の18部門を制覇。ゴールデングローブ賞でも真田広之が日本人初の主演男優賞を獲得したほか、作品賞を含めて計4部門を受賞し最多タイ受賞を果たしている。

「世界が待望していたシーズン2の撮影が、今年1月から始まり今からワクワクが止まらない人も多いのではないでしょうか。シーズン2は第1シーズンの出来事から10年後が舞台。主演は変わらず真田広之さんです。他のキャストには一部入れ替わりがあり、公式サイトでは新しいキャストが発表されています」（制作会社広報）

中でも注目されているのが、目黒蓮だ。

今回のキャスティングは目黒が自ら出演を熱望。オーディションを勝ち抜いて和忠役を掴んだという。目黒は『SHOGUN 将軍』への思いを以下のようにコメントしている。

《これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました》

《今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです》

殺陣指導を受ける目黒蓮

「4月17日にはアメリカのFX Networksが公式Instagramを更新し、『SHOGUN』シーズン2の告知動画を投稿しました。冒頭に真田さんが登場し、“SHOGUN season2 is……”と言った後に撮影風景が流れ、最後にまた真田さんが“in production”と締める短い動画です。その中で、新たに“和忠”役で参戦した目黒さんが髷姿で殺陣指導を受ける姿がわずかですが映っていました」（前出・制作会社広報）

公式からの嬉しいサプライズに、ファンからは

《やばい、泣きそう》

《めめの髷姿が素敵すぎる》

《“目黒蓮の武士姿”って字面だけでもう凛々しい》

《動く和忠にただただ感動！》

と歓喜と応援の声が上がっている。

ほかにも水川あさみや窪田正孝などの追加キャストが決定している『SHOGUN 将軍』シーズン2。キャストが動く姿も近々公開されるのだろうか……期待が高まる。