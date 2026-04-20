【モデルプレス＝2026/04/20】俳優の中村倫也と神木隆之介が4月20日、都内で開催された映画『君のクイズ』完成披露試写会に、共演のユースケ・サンタマリア、堀田真由、水沢林太郎、福澤重文、吉住、白宮みずほとともに出席。お互いにまつわるクイズに答える場面があった。【写真】相思相愛ぶりを発揮した中村倫也＆神木隆之介◆中村倫也、クイズプレイヤーの役作り明かす“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を演じた中村は