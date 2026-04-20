松竹芸能は２０日、公式サイトを更新し、１０日に２６歳で亡くなったお笑いコンビ・共犯者の洋平さんの遺族コメントを発表した。洋平さんの兄がこの日、葬儀を終えたことを報告し、現在の心境を吐露した。以下、サイトで掲載されたコメント。【共犯者・洋平を応援してくださった皆様へ】親族を代表し、兄である私から感謝の意を込めてご挨拶させていただきます。故 共犯者 洋平 遺族代表挨拶本日、葬儀を無事に執り行いま