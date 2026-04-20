急逝した「共犯者」洋平さんの兄がコメント「あの日から私は一人っ子に」「現実を、未だに１ミリも受け入れられず」　松竹芸能が発表　

松竹芸能は２０日、公式サイトを更新し、１０日に２６歳で亡くなったお笑いコンビ・共犯者の洋平さんの遺族コメントを発表した。洋平さんの兄がこの日、葬儀を終えたことを報告し、現在の心境を吐露した。以下、サイトで掲載されたコメント。

【共犯者・洋平を応援してくださった皆様へ】

親族を代表し、兄である私から感謝の意を込めてご挨拶させていただきます。

故 共犯者 洋平 遺族代表挨拶

本日、葬儀を無事に執り行いました。生前の弟の人柄がよく表れた、温かい時間でした。お忙しい中、また遠方よりご参列いただいた皆様に、この場を借りて深く御礼申し上げます。

４月１０日の夜。あの日のことを一生忘れることはありません。連絡を受け急いで向かった先で、弟はソファーに横たわっていました。何度も何度も呼びかけましたが、眠っているような顔のまま、二度と目を覚ますことはありませんでした。

奇しくも亡くなった二日後は、私の誕生日でした。「節目の年齢なんだから飯連れてけ」と半ば強要し、一緒に食事に行く予定があったのですが、それが叶うことはもうありません。誕生日プレゼントも毎年贈り合っていたのですが、これまで私が贈った物は、全て、私の手元に戻ってきました。「義理」なんて、本当に口だけの男です。

トレードマークの金髪とリーゼントは私の提案でした。深夜１時。嫌がる弟の髪の毛を無理やり染めて、「痛い！痛い！ヒリヒリする！」と騒ぐ姿を見て

ゲラゲラ笑ったのを昨日のことのように思い出します。「すぐ黒髪に戻してやる」と言っていたくせに、後日「兄貴。けっこういい感じだわ。また染めてくんね？」と再びやってきました。本当に困ったやつでした。

小さい頃から私の後をくっついて歩き、親の言うことは聞かなくても、私の言うことだけは素直に聞きました。そう、かわいいやつなんです。上京してからも、母を気遣い毎日のように電話をしていたそうです。

母もどんなに小さなライブでも必ず東京まで観に行き、ネット上の記事や動画も全て保存。まぎれもなく一番のファンでした。父とは仲がいいのか悪いのか、幾度となく取っ組み合いの喧嘩を繰り広げていました。「俺が東京に出てから喧嘩相手がいなくて寂しいだろ？」と、いつものニヤっとした顔でよく父と会話をしていました。あの日から父は、とても寂しい思いをしています。

そんな弟は、もう、私の生きる世界にはいません。あの日から私は一人っ子になってしまいました。その現実を、未だに１ミリも受け入れられずにいます。

芸人として活動した５年間。弟のことを愛して慕って応援してくださった皆様には、本当に感謝しかありません。決して順風満帆ではなく、辞めようかと相談してきたこともありました。それでも続けてこれたのは、ひとえに皆様の支えがあったからです。道半ばでこの世を去ってしまいましたが、いつかまた会えた時には、力一杯抱きしめて、力一杯褒めてやると私は決めています。生きていたら口が裂けても言いませんし、言ったこともありませんが、洋平は世界にたった一人の、大切な、私の弟です。

ですから、どうか皆様も、弟のことを忘れないでやってください。時々でいいので、共犯者のネタを見て笑ってください。あんなやつがいたな、と思い出してください。忘れたくても忘れられない、強烈なキャラとデカい顔なので、心配はしていませんが、お節介な兄の最後のお願いです。

長くなりましたが、以上を持ちましてご挨拶とさせていただきます。本人に代わり御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

【追伸】

最後に一つだけ。公式プロフィールの体重は８５ｋｇとなっていますが、本当は１００ｋｇ近くあります。

やつは最後までサバを読んで、見栄を張ったまま去りました。加えて、病的なほどの重度のマザコンです。

ついでに言うと、漫才の時のキャラも口調も、普段のあいつそのまんまです。舞台上で「演じる」なんてことは、一生かかってもできなかったようです。