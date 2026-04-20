【モデルプレス＝2026/04/20】俳優の森渉が4月20日、自身のInstagramを更新。娘がフィギュアスケートの大会で優勝したことを報告し、親子ショットを公開した。【写真】43歳俳優「そっくり」と話題の8歳娘と仲良し2ショットト◆森渉、娘がフィギュアスケートの大会で優勝森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と報告。「5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上