森渉、8歳娘との顔出し2ショット公開 娘がフィギュアスケート大会で2度目の優勝報告「夢はオリンピック金メダル」
【モデルプレス＝2026/04/20】俳優の森渉が4月20日、自身のInstagramを更新。娘がフィギュアスケートの大会で優勝したことを報告し、親子ショットを公開した。
【写真】43歳俳優「そっくり」と話題の8歳娘と仲良し2ショットト
森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と報告。「5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！」と娘の努力の積み重ねを称え、「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」と明かした。
続けて、自身もオリンピック出場を目指して日々トレーニングに励んでいるという森は「仕事と娘のスケートの応援というスケジュールはなかなか大変ですが、自分の人生も子育ても後悔しないように家族で協力しながら成長していきたいと思います！」と決意を表明。最後には「娘の夢が叶うことを信じて、その日を楽しみにしながら全力で応援していきたいと思います。よかったら娘の夢も応援してやってください」と呼びかけた。
投稿された写真には、水色の生地にラメが散りばめられた衣装を身にまといメダルを掲げる娘と、満面の笑みを浮かべる森が肩を寄せ合った、親子ショットが収められている。
この投稿にファンからは「おめでとうございます！将来が楽しみ」「あっという間にお姉さんになってる」「仲良しで微笑ましい」「笑顔がそっくり」などの声が上がっている。
金田と森は2人は2013年11月に結婚し、2017年6月に第1子となる女児を出産したことを報告。2024年7月にSNSを通じて離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳俳優「そっくり」と話題の8歳娘と仲良し2ショットト
◆森渉、娘がフィギュアスケートの大会で優勝
森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と報告。「5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！」と娘の努力の積み重ねを称え、「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」と明かした。
投稿された写真には、水色の生地にラメが散りばめられた衣装を身にまといメダルを掲げる娘と、満面の笑みを浮かべる森が肩を寄せ合った、親子ショットが収められている。
◆森渉の投稿に反響
この投稿にファンからは「おめでとうございます！将来が楽しみ」「あっという間にお姉さんになってる」「仲良しで微笑ましい」「笑顔がそっくり」などの声が上がっている。
金田と森は2人は2013年11月に結婚し、2017年6月に第1子となる女児を出産したことを報告。2024年7月にSNSを通じて離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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