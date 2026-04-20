美容の道を志す高校生がプロの技術を学びました。柳井市の高校で生徒がヘアセットや着付けなどを体験する特別授業が行われました。特別授業に参加したのは柳井学園に去年新設された普通科ビューティーコースの2年生28人です。岩国市の大進創寫舘が美容業界での活躍を夢見る生徒たちにヘアセットや着付けの魅力を体験してほしいと無料で行ったものです。22秒♪生徒「かわいい」Q26秒生徒たちはプロにヘアセットを